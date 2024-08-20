Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України: ГУР оприлюднило подробиці спецоперації "Очерет"
У рамках спецоперації "Очерет", проведеної проєктом "Хочу жити" та Легіоном "Свобода Росії", російський пілот FPV з позивним "Сільвер" підірвав штаб офіцерів батальйону "шторм зет" та перейшов на бік України
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Відтворюючи хронологію подій, у ГУР розповіли, що "Сільвер" вирішив співпрацювати з Україною взимку 2024 року, вийшовши на зв'язок з Легіоном "Свобода Росії".
За його словами, він прийняв таке рішення після того, як став свідком воєнних злочинів та знущань з боку російського командування.
Він передав українській розвідці цінну інформацію про розташування, чисельність та плани ворога на конкретному напрямку фронту.
Далі, дочекавшись зручного моменту, "Сільвер" кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу, де спали російські офіцери, в тому числі його командир.
Після виконання завдання, російський військовослужбовець втік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом Легіону "Свобода Росії", щоб боротись проти путінського режиму.
-
Журналісти Washington Post відвідали українську в'язницю, де утримуються полонені російські солдати. За їхніми спостереженнями, полонені не зазнають жорстокого поводження, їм надають медичну допомогу та забезпечують триразове харчування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.63
- EUR Купівля 45.35Продаж 46.1
- Актуальне
- Важливе