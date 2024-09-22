Російська армія обстріляла шахту на Донеччині: є загиблі та поранена
Окупанти вдарили по шахті в Донецькій області, внаслідок чого виникла пожежа. Через обстріл загинули дві працівниці, також є постраждала
Про це повідомило Міненерго.
Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли, звітували у міністерстві.
За їхніми даними, на момент інциденту в шахті перебували 371 працівник, усіх було виведено на поверхню.
У Міненерго заявили, що пожежу ліквідували, проте в результаті обстеження будівель виявили двох загиблих працівниць, ще одну постраждалу доставили до лікарні.
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