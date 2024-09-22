Російська армія обстріляла шахту на Донеччині: є загиблі та поранена

Про це повідомило Міненерго.

Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли, звітували у міністерстві.

За їхніми даними, на момент інциденту в шахті перебували 371 працівник, усіх було виведено на поверхню.

У Міненерго заявили, що пожежу ліквідували, проте в результаті обстеження будівель виявили двох загиблих працівниць, ще одну постраждалу доставили до лікарні.