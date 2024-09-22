Росіяни атакували енергооб'єкти на Полтавщині: без світла залишились 86 споживачів

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Філіп Пронін.

"Вночі ворог атакував Полтавщину БПЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області", - зазначив він.

За словами очільника ОДА, в результаті атаки без світла залишилося 56 побутових та 30 юридичних споживачів.

Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людей, - запевнив Пронін.