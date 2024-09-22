Росіяни атакували енергооб'єкти на Полтавщині: без світла залишились 86 споживачів
У ніч на 22 вересня російська армія вдарила безпілотником по енергетичній інфраструктурі в Полтавській області, внаслідок чого без світла залишились 86 споживачів
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Філіп Пронін.
"Вночі ворог атакував Полтавщину БПЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області", - зазначив він.
За словами очільника ОДА, в результаті атаки без світла залишилося 56 побутових та 30 юридичних споживачів.
Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людей, - запевнив Пронін.
- За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України перед початком зими.
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