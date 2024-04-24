Російська армія вдарила ракетами по житловому комплексу в Харкові: щонайменше 2 поранених

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

О 0:37 він написав у телеграм, що у Харкові чути сильні вибухи.

Згодом він уточнив, що РФ завдала цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. Попередньо ракетою С-300.

Станом на 0:17 відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі, додав Терехов. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.