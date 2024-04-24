Російська армія вдарила ракетами по житловому комплексу в Харкові: щонайменше 2 поранених
В ніч на 24 квітня окупаційні війська РФ атакували Харків ракетами. Влучили у житловий комплекс у Шевченківському районі, внаслідок чого є поранені
Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
О 0:37 він написав у телеграм, що у Харкові чути сильні вибухи.
Згодом він уточнив, що РФ завдала цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. Попередньо ракетою С-300.
Станом на 0:17 відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі, додав Терехов. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.
- Вдень 23 квітня російська армія обстріляла селище Козацьке Херсонської області, внаслідок цього загинула 82-річна жінка.
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