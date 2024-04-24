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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російська армія вдарила ракетами по житловому комплексу в Харкові: щонайменше 2 поранених
Оновлено

Російська армія вдарила ракетами по житловому комплексу в Харкові: щонайменше 2 поранених

24 квітня, 2024 середа
01:20
Війна з Росією ЗРК С-300 РФ

В ніч на 24 квітня окупаційні війська РФ атакували Харків ракетами. Влучили у житловий комплекс у Шевченківському районі, внаслідок чого є поранені

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

О 0:37 він написав у телеграм, що у Харкові чути сильні вибухи.

Згодом він уточнив, що РФ завдала цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. Попередньо ракетою С-300. 

Станом на 0:17 відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі, додав Терехов. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.

  • Вдень 23 квітня російська армія обстріляла селище Козацьке Херсонської області, внаслідок цього загинула 82-річна жінка.

Теги:
Україна
Росія
Харків
російська армія
ракетний удар
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