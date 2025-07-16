Російська армія за добу втратила 1170 військових, 49 артсистем і 3 танки
Російська окупаційна армія протягом доби вівторка, 15 липня, втратила 1170 особового складу, 3 танки та 49 одиниць артилерійських систем
Про це повідомив Генеральний штаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 1037460 (+1170) осіб,
- танків ‒ 11025 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 22995 (+2) од.
- артилерійських систем – 30395 (+49) од.
- РСЗВ ‒ 1440 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 1196 (+2) од.
- літаків ‒ 421 (+0) од.
- гелікоптерів ‒ 340 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46164 (+284) од.
- крилатих ракет ‒ 3491 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55229 (+82) од.
- спеціальної техніки ‒ 3932 (+0) од.
Дані уточнюються.
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