"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
У пʼятницю, 12 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська на Сумському напрямку втратили спроможність до наступу через значні втрати
Про це він написав у telegram-каналі.
"Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", - йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що українські бійці продовжують протидіяти російським військам на Донеччині та Запоріжжі.
Також президент повідомив, що провів "дуже змістовну" Ставку щодо постачання систем ППО та ракет до них. Він зазначив, що визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами з метою прискорення постачань, що дозволить ефективніше захищати критичну інфраструктуру.
За словами Зеленського Україна демонструє хороші показники у виробництві перехоплювачів, тому важливо нарощувати підготовку операторів.
Читайте також: Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
"Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу", - додав він.
- 4 вересня Володимир Зеленський та лідери Коаліції охочих провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої Україна ініціювала спеціальний формат захисту повітряного простору.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе