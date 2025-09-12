"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку

Про це він написав у telegram-каналі.

"Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що українські бійці продовжують протидіяти російським військам на Донеччині та Запоріжжі.

Також президент повідомив, що провів "дуже змістовну" Ставку щодо постачання систем ППО та ракет до них. Він зазначив, що визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами з метою прискорення постачань, що дозволить ефективніше захищати критичну інфраструктуру.

За словами Зеленського Україна демонструє хороші показники у виробництві перехоплювачів, тому важливо нарощувати підготовку операторів.

"Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу", - додав він.