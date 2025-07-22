Російська пропаганда поширює фейк, начебто мер Курахового платив іноземним найманцям для обстрілу містян
Російські пропагандисти поширили відео, в якому псевдожителі Курахового стверджують, нібито міський голова платив іноземним найманцям за обстріли житлових кварталів
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Згідно з повідомленням, кремлівські медіа поширили відео, в якому псевдожителі Курахового стверджують, нібито міський голова платив іноземним найманцям за обстріли житлових кварталів.
Метою таких дій, за версією російської пропаганди, є звинувачення Росії у цих злочинах.
Проте, як зазначають експерти, жодних доказів цих тверджень не надано. Відео містить лише постановочні кадри, без будь-яких перевірених фактів.
"Подібні вкиди — типовий інструмент інформаційної війни рф. кремль систематично використовує фальшиві зізнання, фейкові викриття та сфабриковані свідчення, аби перекласти провину за власні злочини на Україну, приховати військові поразки та виправдати удари по цивільній інфраструктурі", - наголосили в ЦПД.
фото: Центр протидії дезінформації
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