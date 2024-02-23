Російське божевілля повинне програти цю війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинне програти цю війну. Ми зробимо все для цього. Дякую всім, хто б’ється заради України, працює заради України та допомагає!", - заявив президент України Володимир Зеленський.
- 22 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони засвідчили необхідність швидкого створення рамок, які потрібні для фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС.
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