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Російські фейки в Європі: "Олена Зеленська керує торгівлею дітьми з України"

Альона Мишакова
23 липня, 2024 вiвторок
11:01
Війна з Росією Фейк, Росія

Російські пропагандисти продовжують дискредитувати Україну на Заході - таким чином країна-агресор намагається зменшити підтримку нашої держави

Зміст

В рамках дослідження поширення російської дезінформації у медіа країн ЄС, яке проводить Espreso.tv спільно з волонтерською ініціативою InsightNews, ми виявили появу в медіа вже старого фейку про торгівлю українськими дітьми в Європі.

Так, наприкінці червня чеський портал Protiproud.info опублікував матеріал, у якому звинуватив українську владу в організації схеми з торгівлі дітьми. Ми проаналізували згадану статтю та інші тексти на сайті й виявили, що основна мета існування  Protiproud.info є ніщо інше як поширення російської пропаганди.

У фейку, на який ми звернули увагу на початку дослідження, заявляється, що Фонд першої леді України Олени Зеленської причетний до зникнення 50 000 дітей із Донеччини. Після примусової евакуації їх нібито відправили на Закарпаття, а далі в Європу, де продали педофілам або на вилучення органів.

Пропагандисти стверджують, що до торгівлі дітьми причетне найвище українське керівництво, зокрема Фонд Олени Зеленської, що нібито захищає винуватців від покарання, попри заявлене викриття західними правозахисниками.

Спростування фейку

Щоб довести правдивість свого дослідження, Protiproud.info згадує розслідування BBC та американського агентства USAID, які нібито також викрили злочин. Водночас прямих посилань на згадані матеріали чеський портал не додає. Espreso.tv не знайшов жодного підтвердження існування таких матеріалів, що свідчить про відверту брехню.

Насправді ж це російські військові примусово вивозять українських дітей з окупованих регіонів України та влаштовують у прийомні сім'ї в Росії. Україна офіційно підтвердила факт депортації до РФ вже 20 000 дітей.

Міжнародні організації також неодноразово підтверджували викрадення Росією дітей з тимчасово окупованих територій України. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та  уповноваженої з прав дітей при президентові РФ Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з викраденням українських дітей.

Фейк Protiproud.info, окрім іншого, скористався типовою російською маніпуляцією про евакуацію населення з небезпечних територій. Пропагандисти стверджують, що українська евакуація це лише привід, щоб забрати дітей від батьків і далі продати їх за кордон. Насправді ж український уряд затвердив план, який дозволяє супроводжувати дітей із зони активних бойових дій під час евакуації лише одному з батьків, законному опікуну або іншому уповноваженому представнику. 

Російська пропаганда поширює фейки про торгівлю органами та дітьми в Україні й з України від 2014 року

Тема чорної трансплантології не нова в російських пропагандистських кампаніях. З 2014 року проросійські ЗМІ та акаунти в соціальних мережах транслюють повідомлення про торгівлю українськими органами за кордоном.

Наприклад, восени 2023 року Росія поширила таку дезінформацію про організацію Save the Children в Україні. Пропагандисти вигадали, що вона випустила методичні рекомендації щодо захисту дітей, бо біля лікарні в Харкові нібито знайшли могили немовлят без внутрішніх органів. Save the Children в Україні спростувала свою причетність надання таких "порад".

У Словаччині у квітні 2024 уроку проросійський сайт Slovenskí Noviny заявив, що під час захоплення українського Святогірська на Донеччині російські солдати у дитячому будинку знайшли документи про продаж дітей. Їх нібито купувала з України навіть "Кока-Кола".

Наприкінці червня цього року у Польщі розвінчали фейк про торгівлю органами в Україні. Цього разу пропагандисти вигадали, що Зеленський дозволив в Україні вилучення органів без згоди донора.

Поранених українських військових везуть до Польщі, де у них вилучають органи, а тіла ховають в місцевих шахтах - таку маячню поширювала російська дезінформаційна машина у березні 2023 року. Представники згаданих у фейках шахт офіційно такі повідомлення спростували.

Protiproud.info поширює й інші типові фейки російської пропаганди, намагаючись звинуватити у війні Україну та західних лідерів

Україна скоює воєнні злочини: Protiproud.info очікувано звинувачує українських військових у воєнних злочинах. Пропагандисти поширюють відверту брехню, перекладаючи вину за обстріл цивільної інфраструктури російською армією на Україну.

В Україні працюють американські біологічні лабораторії: статті на сайті стверджують, що США керують секретними біолабораторіями в Україні в рамках стратегії ведення біологічної війни. Цей наратив десятки разів спростовували незалежні фахівці.

Захід розгортає війну в Україні: кілька текстів на Protiproud.info поширюють наратив про загострення колективним Заходом війни в Україні заради власної вигоди. 

Україною керує західний маріонетковий уряд: Protiproud.info періодично нагадує своїм читачам, що український уряд є маріонетковим режимом, який контролюють США та Європейський Союз. Цей наратив спрямований на делегітимізацію українського уряду.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
Польща
ЄС
торгівля людьми
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