Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Лубінець розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути в Україну

Лубінець розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути в Україну

9 липня, 2024 вiвторок
13:16
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі в Україну вдалося повернути 736 дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію з початку повномасштабного вторгнення

Зміст

Про це він розповів на пресконференції 9 липня, пише Укрінформ.

За словами омбудсмана, загальна кількість юних громадян України, яких вдалось повернути з початку повномасштабного вторгнення РФ, становить 736 осіб.

Лубінець також нагадав, що наразі державою-посередником у питанні повернення незаконно вивезених Росією українських дітей є Катар.

"Після того, як я передав Катару перші списки, десь приблизно через місяць ми повернули першу групу українських дітей. Вона була невелика, але це показало, що Катар може впливати на позицію Росії", - підкреслив він.

Уповноважений анонсував, що українська сторона вже готує повернення наступних груп дітей, однак конкретні дати вирішив не називати, аби ворог не завадив цьому процесу.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
злочини проти людяності
злочини проти людства
Читайте також:
Фрегат ВМС Ірану Sahand
8 липня, 2024 понедiлок
Один із найсучасніших кораблів ВМС: в Ірані затонув фрегат Sahand
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
9 липня, 2024 вiвторок
Волонтерка Терехова заявила, що після обстрілу до Охматдиту принесли отруєну воду. Поліція веде слідчі дії
чеський хокеїст Домінік Гашек
6 липня, 2024 субота
"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.55
    Купівля 40.55
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 43.84
    Продаж 44.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 липня
14:40
Ексклюзив
Росіяни лише лякають, що готові до зустрічі з F-16, - авіаексперт Храпчинський про ймовірність повітряних боїв
14:36
Обстріл Києва 08.07.2024
В ООН заявили, що атака по Охматдиту "з великою ймовірністю" була спричинена прямим влучанням ракети РФ
14:26
Оновлено
Вогонь, пожежа
Унаслідок роботи СБУ й ГУР у трьох областях РФ спалахнули військовий аеродром, електропідстанція та нафтобаза, - джерела
14:07
OPINION
Сергій Фурса
Удар по Охматдиту: Путін знов об’єднав українців своїм злочином
14:03
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:01
Олімпіада-2024, Париж
На Олімпіаді-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту
13:57
Викрадали гроші з рахунків загиблих воїнів ЗСУ: у Дніпрі повідомили про підозру 5 учасникам злочинної схеми
13:49
Рівне готове прийняти дітей з київського "Охматдиту", який атакувала РФ
На момент удару російської ракети по Охматдиту в лікарні перебували 627 дітей, - МОЗ
13:42
Оновлено
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Волонтерка Терехова заявила, що після обстрілу до Охматдиту принесли отруєну воду. Поліція веде слідчі дії
13:42
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Прем’єр Індії під час перемовин з Путіним зробив заяву щодо війни в Україні
13:40
Генадій Труханов
Труханов заявив, що пам'ятники Пушкіну та Воронцову потрібні Одесі, й виступив проти знесення їх
13:28
Оновлено
Грузія ЄС
"Нічого страшного": в "Грузинській мрії" відреагували на призупинення вступу Грузії до ЄС
13:22
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
Масована атака по Києву 8 липня: кількість загиблих у будинку в Шевченківському районі зросла до 12
12:53
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: на час суду над Болдвіном поліція посилить охорону будівлі
12:53
вертольоти Sea King
Норвегія надасть Україні запчастини до вертольотів Sea King
12:47
Обстріл Києва 08.07.2024
Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня: СБУ отримала нові докази влучання ракети Х-101
12:42
Святослав Вакарчук
У пресслужбі "Океану Ельзи" прокоментували інформацію про "демобілізацію" Вакарчука
12:40
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Через вади виконавчої гілки влади закон про мобілізацію виконується неякісно, ТЦК не справляються, - нардепка Фріз
12:34
Візит Аргентинських журналістів в Україну
In Solidarity With Ukraine: письменники та журналісти з Аргентини відвідали Україну
12:27
Україна - Євросоюз
Ukraine Facility: Україна підписала фінансову угоду з ЄС на 5,27 млрд євро
12:27
літо
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де 10 липня в Україні можливі дощі з грозами
12:27
Віталій Огієнко
"Припустився помилок": автор книги про Голодомор Огієнко відреагував на звинувачення у плагіаті
12:18
Петер Мадяр
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр оголосив збір після атаки РФ по "Охматдиту" й особисто приїде до Києва
12:05
"Диявол носить Prada"
Disney працює над продовженням фільму 2006 року "Диявол носить Prada"
12:00
OPINION
Юрій Фізер
На виборах у Франції перемогли "ліві"... і Макрон
11:52
Геннадій Боголюбов
Перетнув кордон за чужим паспортом: ДБР повідомило про підозру ексвласнику Приватбанку Боголюбову
11:50
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
Двоє загиблих, 32 поранених: на місці влучання ракети Х-101 по Охматдиту завершили рятувальні роботи
11:04
Голлівудська акторка Джессіка Честейн та зірка "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано підтримали Україну після масованого удару РФ
11:00
Джозеф Байден
Жодних симптомів хвороби Паркінсона: лікар Байдена оприлюднив результати його неврологічного обстеження
10:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як відреагували західні ЗМІ на удар по дитячій лікарні та нові системи Patriot після саміту НАТО. Акценти світових ЗМІ 9 липня
10:51
Індія росія прапор
У Держдепі США висловили Індії занепокоєння через її відносини з Росією
10:33
електроенергія
Від двох до чотирьох черг вимикатимуть одночасно: ситуація в енергосистемі станом на 9 липня
10:31
Оновлено
Ракетний обстріл Києва 08.07.2024
Ракетна атака РФ 8 липня: щонайменше 38 загиблих і майже 200 постраждалих. Усі подробиці
10:29
На фото: Блогерка Верба придбала новий Mercedes преміумкласу
"Політичні ігрища", "спланована акція" та "комусь вигідно": як деякі відомі українські блогери відреагували на обстріл "Охматдиту"
10:27
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Втрачати людей за руїни - стратегічно неправильно: майор НГУ Кожубенко про відступ у Часовому Яру
10:26
Тайвань прапор
Тайвань засудив російську атаку на "Охматдит" 8 липня
10:25
супутниковий знімок кримського мосту
Міноборони співпрацюватиме у сфері космічної розвідки з фінською компанією ICEYE
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 липня: скільки коштує євро, долар і злотий
10:08
OPINION
Юрій Богданов
Чому зараз жодних перемовин не буде
10:05
Прем’єр Нідерландів Дік Схооф
"Росія не повинна виграти цю війну": новий прем'єр Нідерландів прокоментував атаку на "Охматдит"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV