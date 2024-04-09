"Російські літаки вже залітають на небезпечну глибину": офіцер бригади "Рубіж" про різноманітні тактики ворога на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Бахмутському напрямку, безпосередньо на Часово Ярському напрямку дуже складна. Противник застосовує різноманітні тактики, не зациклюючись на чомусь одному. Наприклад, якщо у росіян не виходять лобові атаки, то вони застосовують відвертальні маневри на флангах, а потім використовують основний удар у лоб. Тобто противник ніколи не стоїть на одному місці", - зауважив Кожубенко.

За словами офіцера секції планування бригади "Рубіж", окупанти комбінують атаки, застосовуючи артилерію, FPV-дрони та авіацію.

"Наразі ворожа авіація є складним елементом. Тому що росіяни мають значну перевагу в авіації. Їхні літаки залітають вже на відносно небезпечну глибину, що дозволяє їхнім ФАБам, КАБам знищувати наші позиції більш прицільно. Домінування противника в повітрі є дуже великою проблемою. Тому що з артилерією та дронами ми вже навчилися воювати, вони мають не таку велику пробивну здатність, а ФАБи й КАБи мають дуже високу пробивну здатність, і заховатися від них фактично нереально", - пояснив Кожубенко.

Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий зазначив, що росіяни збільшують інтенсивність обстрілів Часового Яру.

Удень 8 квітня російська окупаційна армія обстріляла Часів Яр, унаслідок чого загинула жінка. Також ворог влучив у багатоповерхівку в Селидовому на Донеччині.









