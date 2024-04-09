"Російські літаки вже залітають на небезпечну глибину": офіцер бригади "Рубіж" про різноманітні тактики ворога на Бахмутському напрямку
Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко зазначив, що домінування противника в повітрі є великою проблемою для ЗСУ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Бахмутському напрямку, безпосередньо на Часово Ярському напрямку дуже складна. Противник застосовує різноманітні тактики, не зациклюючись на чомусь одному. Наприклад, якщо у росіян не виходять лобові атаки, то вони застосовують відвертальні маневри на флангах, а потім використовують основний удар у лоб. Тобто противник ніколи не стоїть на одному місці", - зауважив Кожубенко.
За словами офіцера секції планування бригади "Рубіж", окупанти комбінують атаки, застосовуючи артилерію, FPV-дрони та авіацію.
"Наразі ворожа авіація є складним елементом. Тому що росіяни мають значну перевагу в авіації. Їхні літаки залітають вже на відносно небезпечну глибину, що дозволяє їхнім ФАБам, КАБам знищувати наші позиції більш прицільно. Домінування противника в повітрі є дуже великою проблемою. Тому що з артилерією та дронами ми вже навчилися воювати, вони мають не таку велику пробивну здатність, а ФАБи й КАБи мають дуже високу пробивну здатність, і заховатися від них фактично нереально", - пояснив Кожубенко.
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