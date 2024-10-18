Російські окупанти вбили понад 100 українських військових, які здавалися в полон, - Лубінець

Про це він повідомив у telegram.



"Це свідома політика Росії, однак міжнародні організації закривають на це очі. Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події — ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає", - написав уповноважений ВР із прав людини.



Лубінець зазначив, що офіційно передав інформацію про факти страт російській уповноваженій, однак розуміє, що "реакції Росії на порушення Женевських конвенцій годі очікувати, але моє завдання — фіксувати ці факти. Ми робимо все, щоб міжнародна спільнота про це дізнавалася".



Також омбудсмен висловив думку, що армія ворога вбиває українських військовополонених не лише, аби продемонструвати зневагу до міжнародного права, а й щоб "зв’язати кров'ю" виконавців та підтримати власну пропаганду.

Лубінець згадав і про українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні.

"Відомо, що з початку російської агресії загинули щонайменше 102 представники медіа. Російські військові цілеспрямовано вбивають медійників, хоча у всьому світі вбивства журналістів вважаються одним із найганебніших злочинів", - наголосив він.