За добу на фронті сталося 174 боєзіткнення: війська РФ атакують на 10 напрямках
Російські війська втратили за добу ще 1440 окупантів
Протягом минулої доби на фронті українські захисники знищили ще 1440 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ у живій силі склали вже майже 690 тисяч осіб
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 6890 40 (+1440) осіб
- танків ‒ 9113 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 355 (+23) од,
- артилерійських систем – 19821 (+39) од,
- РСЗВ – 1240 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 799 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 560 (+100) од,
- спеціальна техніка ‒ 3542 (+1) од.
Дані уточнюються.
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