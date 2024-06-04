Російських військових, які відмовилися воювати, примусово відправляють на фронт на Харківщину, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли північне угруповання військ було недоукомплектоване. За даними аналітиків, тому міністерство оборони РФ вирішило відправляти військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, на фронт у Харківській області, щоб посилити обмежені сили в цьому районі.

Так, російське опозиційне видання "Верстка" повідомило 3 червня, що військове командування РФ почало примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні. У травні, зокрема, їх відправляли на північ Харківської та Донецької областей.

За даними "Верстки", російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати. Потім їхні суди раптово скасовують і швидко відправляють чоловіків в Україну.

Окрім цього, російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт.

Російська влада скасувала судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну, і що слідчі, прокурори та адвокати не знали про це.

Як пише "Верстка", кілька джерел, у тому числі одне джерело з адміністрації президента Росії, заявили, що російські військові відправляють призовників і "некомпетентних" резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії, на небойові ролі в прикордонні війська Росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.