Російський народ сьогодні живе в страху, я їх не засуджую, - польський діяч Міхнік
Сьогодні Росія проживає свою смуту. Я вірю, що прийде такий час, коли ми побачимо іншу Росію
Про це заявив польський громадсько-політичний діяч, журналіст та дисидент Адам Міхнік в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Якщо мова йде про Росію, то я також не хочу бути песимістом. Сьогодні Росія проживає свою смуту, драматичний період", - сказав він.
На його думку, це Путін розв’язав цю війну, а не російський народ.
"Російський народ сьогодні живе в страху, під терором, за стрічку в українських кольорах можна на 5 років потрапити за ґрати. Я цих людей не засуджую, не звинувачую. Я вірю, що прийде такий час, коли ми побачимо іншу Росію, кращу Росію, Росія, яку ми зараз бачимо засуджує путінське військо. Звичайно це займе час, це не станеться з дня на день", - вважає Міхнік.
