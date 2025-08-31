Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, відео інциденту з’явилося у телеграм і підтвердило факт воєнного злочину. Встановлено, що подія сталася 28 серпня.

"Військовослужбовець зс рф сховався за гаражем приватного домоволодіння. Побачивши на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл та вбив цивільного з автоматичної зброї", – зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці працюють над встановленням особи як загиблого, так і російського військовослужбовця, який відкрив вогонь.

Увага! Відео містить кадри, які можуть шокувати.

Раніше Перший корпус НГУ "Азов" повідомив про зафіксоване вбивство цивільного в одному з населених пунктів Покровського району.

За інформацією "Азову", злочин скоїв військовий 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ.