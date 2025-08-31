Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська
У селищі Новоекономічне поблизу Покровська Донецької області російський військовий застрелив місцевого мешканця. Загиблого і вбивцю наразі ідентифікують
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, відео інциденту з’явилося у телеграм і підтвердило факт воєнного злочину. Встановлено, що подія сталася 28 серпня.
"Військовослужбовець зс рф сховався за гаражем приватного домоволодіння. Побачивши на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл та вбив цивільного з автоматичної зброї", – зазначили в прокуратурі.
Правоохоронці працюють над встановленням особи як загиблого, так і російського військовослужбовця, який відкрив вогонь.
Увага! Відео містить кадри, які можуть шокувати.
Раніше Перший корпус НГУ "Азов" повідомив про зафіксоване вбивство цивільного в одному з населених пунктів Покровського району.
За інформацією "Азову", злочин скоїв військовий 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ.
- Партизанський рух "Атеш" повідомив про збройний конфлікт між підрозділами російської армії на лівобережжі Херсонської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе