Російсько-українська війна від самого початку не була локальним конфліктом, - експосол Польщі в Україні Ціхоцький

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дехто почав вже забувати, що РФ ще у 2021 році дуже чітко заявляли свою головну мету й своє бачення майбутнє безпеки Європи. Тоді вони заявляли, що США мають вийти з Європи, а Росія має отримати право щодо рішень у сфері закордонної й безпекової політики таких країн як Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія. Тобто, вони хочуть, щоб ці країни погоджували з ними окремі стратегічні рішення про ППО, енергетику і т.д. Від самого початку було зрозуміло, що ця агресія не є тільки локальним конфліктом між Росією та Україною. Йдеться про зміну безпекової європейської структури й повернення Росії з периферії міжнародної політики до центру", - пояснив Ціхоцький.

На думку амбасадора, сьогодні ймовірність довготривалого миру дуже низька. Оскільки, поки існуватиме режим Путіна, РФ буде загрожувати всій Європі.

"З погляду Путіна й Сі Цзіньпіна справи виглядають інакше. Коли вони заявляють про усунення першопричин цієї війни, то йдеться про надмірний вплив США, поширення ЄС та НАТО. Ми маємо розуміти, що Росія навіть якщо погодиться на якесь перемирʼя, то тривати це буде недовго. Поки цей режим керує Росією, небезпека від них буде мати місце", - наголосив він.