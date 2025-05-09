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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Російсько-українська війна від самого початку не була локальним конфліктом, - експосол Польщі в Україні Ціхоцький

Віталій Бесараб
9 травня, 2025 п'ятниця
18:24
Війна з Росією ЗСУ прапор

Посол Польщі в Україні у 2019–2023 рр.Бартош Ціхоцький вважає, що Росія буде загрожувати всій Європі до того часу, поки існуватиме путінський режим

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дехто почав вже забувати, що РФ ще у 2021 році дуже чітко заявляли свою головну мету й своє бачення майбутнє безпеки Європи. Тоді вони заявляли, що США мають вийти з Європи, а Росія має отримати право щодо рішень у сфері закордонної й безпекової політики таких країн як Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія. Тобто, вони хочуть, щоб ці країни погоджували з ними окремі стратегічні рішення про ППО, енергетику і т.д. Від самого початку було зрозуміло, що ця агресія не є тільки локальним конфліктом між Росією та Україною. Йдеться про зміну безпекової європейської структури й повернення Росії з периферії міжнародної політики до центру", - пояснив Ціхоцький.

На думку амбасадора, сьогодні ймовірність довготривалого миру дуже низька. Оскільки, поки існуватиме режим Путіна, РФ буде загрожувати всій Європі.

"З погляду Путіна й Сі Цзіньпіна справи виглядають інакше. Коли вони заявляють про усунення першопричин цієї війни, то йдеться про надмірний вплив США, поширення ЄС та НАТО. Ми маємо розуміти, що Росія навіть якщо погодиться на якесь перемирʼя, то тривати це буде недовго. Поки цей режим керує Росією, небезпека від них буде мати місце", - наголосив він.

  • 7 травня Сі Цзіньпін прибув до Москви для участі у параді 9 травня. Голова Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що він не відвідає Росію.
  • 8 травня у Кремлі відбулися переговори між російським диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Китай
ЄС
Латвія
Володимир Путін
Європа
Естонія
Литва
НАТО
США
Сі Цзиньпін
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