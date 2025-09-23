Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру

Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру

Дар'я Тарасова
23 вересня, 2025 вiвторок
14:14
Війна з Росією

Служба безпеки зібрала доказову базу на суддю Південного окружного військового суду РФ Олексія Магомадова, який призначив 17 років позбавлення волі полоненому воїну однієї з бригад Нацгвардії України

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

СБУ заочно повідомила про підозру ще одному судді-рашисту, який вчиняє воєнні злочини проти українських полонених.

За даними слідства, йдеться про суддю Південного окружного військового суду РФ Олексія Магомадова. Розслідування зʼясувало, що 11 вересня 2024 року він призначив 17 років позбавлення волі в колоні суворого режиму полоненому воїну однієї з бригад Національної гвардії України.

"Щоб влаштувати показове судилище, Магомадов використав надумані обвинувачення проти воїна Сил безпеки та оборони. Тим самим рашист продовжив серію незаконних вироків з боку російської судової системи щодо українських військовополонених, які є комбатантами і не підлягають кримінальній відповідальності за бойові дії", - наголосили в СБУ.

На підставі задокументованих доказів слідчі СБУ заочно повідомили Магомадову про підозру у воєнних злочинах, зокрема порушенні вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Раніше СБУ кваліфікувала за цією ж статтею злочини з боку ще двох суддів у Росії: Костянтина Простова та Сергія Образцова, які призначали тюремні строки українським полоненим.

 

Теги:
Новини
Росія
СБУ
полонені
Нацгвардiя
злочини проти людства
15:14
Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування
14:04
OPINION
Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
13:52
Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState
13:30
Ексклюзив
Еспресо логотип
Еспресо посідає другу сходинку серед новинних сторінок у facebook і третю — у YouTube, — опитування
13:20
Енн Епплбаум
Енн Епплбаум: Немає дешевшої зброї, ніж та, від якої щойно відмовився Трамп
13:20
російський диктатор Володимир Путін
"Військові з Франції й Британії вже в Одесі": РФ звинуватила Європу в планах окупувати Молдову
13:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Можуть дістати й до Мадрида: у Defense Express оцінили, як далеко можуть долетіти "шахеди" для ударів РФ по Європі
13:01
Ексклюзив
мобілізація в РФ
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
12:49
Ексклюзив
Наталка Діденко
Висока ймовірність заморозків вночі: Наталка Діденко розповіла, коли їх чекати в Україні
12:45
таблетки
Чи може парацетамол спричиняти аутизм: наскільки безпечними є популярні пігулки
12:07
OPINION
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції — навряд
12:03
Прапор США
У США затримали чоловіка, що націлився лазерною указкою на гелікоптер, в якому летів Трамп
12:01
Енергетика, споживання електроенергії
Через потепління збільшилося споживання електроенергії: стан енергосистеми 23 вересня
11:50
Україна в ООН запропонувала інтегрувати ППО та разом збивати російські цілі, — Сибіга
11:09
Ексклюзив
трамп путін
Як Путін і Трамп використовують Білорусь: політолог Денисенко про кулуарні угоди на Алясці
10:55
Зйомки фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" зупинили через струс мозку Тома Голланда
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, а Польща попереджає, що збиватиме літаки РФ у повітряному просторі НАТО. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
10:20
Дональд Трамп
Трамп заявив, що прийом парацетамолу під час вагітності може спричиняти аутизм: медики відреагували
10:18
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:13
Володимир Путін і російський дрон
До інциденту з дронами над скандинавськими країнами може бути причетна Росія, - ЦПД
10:00
OPINION
Злам Дії: приберіть Федорова
09:56
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів
09:38
Джиммі Кіммел
Disney відновлює трансляцію шоу Джиммі Кіммела
09:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Це навала живої сили противника: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
08:49
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 23 вересня: на Одещині загинула жінка, є поранені
08:39
Ексклюзив
Петро Андрющенко
"У Росії з економікою все погано": Андрющенко про скорочення фінансування на ТОТ
08:28
Партизани розвідали "Кримський Титан", де окупанти під виглядом хімікатів для добрив виробляють вибухівку
08:18
Оновлено
Протягом минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: третина з них на Покровському напрямку
08:12
Росіяни знову використовують Кримський міст для перекидання техніки, - Андрющенко
08:02
Огляд
укриття
Світ ховається під землю: як у Європі та США готуються до можливої війни і будують укриття
08:00
OPINION
Кремль пред'явив нову генерацію колаборантів
07:28
Аналітика
суд, санкції
Ультиматум Трампа Європі: чому США введуть нові санкції проти нафтодоларів Кремля лише разом з ЄС. Пояснюємо
07:24
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 літаки, гелікоптер та 5 танків
06:43
Зеленський - Келлог
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом
06:24
Росіяни другу ніч поспіль атакують Запоріжжя авіабомбами: спалахнули пожежі, є загиблий
06:01
Швеція
Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір
05:48
Кястутіс Будріс
Глава МЗС Литви Будріс запропонував ЄС залучити знання та досвід України для створення "стіни дронів"
00:34
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
00:03
Оновлено
Золотий м'яч
Володарем "Золотого м'яча - 2025" став Усман Дембеле
2025, понедiлок
22 вересня
23:15
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Нью-Йорк, де братиме участь у Генасамблеї ООН
Більше новин
