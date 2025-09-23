Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру

Про це повідомляє СБУ.

СБУ заочно повідомила про підозру ще одному судді-рашисту, який вчиняє воєнні злочини проти українських полонених.

За даними слідства, йдеться про суддю Південного окружного військового суду РФ Олексія Магомадова. Розслідування зʼясувало, що 11 вересня 2024 року він призначив 17 років позбавлення волі в колоні суворого режиму полоненому воїну однієї з бригад Національної гвардії України.

"Щоб влаштувати показове судилище, Магомадов використав надумані обвинувачення проти воїна Сил безпеки та оборони. Тим самим рашист продовжив серію незаконних вироків з боку російської судової системи щодо українських військовополонених, які є комбатантами і не підлягають кримінальній відповідальності за бойові дії", - наголосили в СБУ.

На підставі задокументованих доказів слідчі СБУ заочно повідомили Магомадову про підозру у воєнних злочинах, зокрема порушенні вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Раніше СБУ кваліфікувала за цією ж статтею злочини з боку ще двох суддів у Росії: Костянтина Простова та Сергія Образцова, які призначали тюремні строки українським полоненим.