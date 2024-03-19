Роспропагандисти зняли сюжет про жителів Мелітополя, яких тортурами змусили зізнатись у "шпіонажі", - голова Запорізької ОВА

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупантам мало було викрасти трьох мешканців Мелітополя Олега Зубова, Сергія Бутнара та Ігора Артеменка і катуваннями добитися в них зізнань в "шпіонажі", щоб запроторити у в'язницю на десятиліття. Продовжують принижувати наших людей і за гратами: зняли пропагандистський сюжет, в якому вчергове зробили мелітопольців злочинцями", - написав він.