Роспропагандисти зняли сюжет про жителів Мелітополя, яких тортурами змусили зізнатись у "шпіонажі", - голова Запорізької ОВА
Росіяни зняли пропагандистський сюжет про трьох жителів Мелітополя, яких катуваннями змусили зізнатись у "шпіонажі" та запроторили до в’язниці
Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Окупантам мало було викрасти трьох мешканців Мелітополя Олега Зубова, Сергія Бутнара та Ігора Артеменка і катуваннями добитися в них зізнань в "шпіонажі", щоб запроторити у в'язницю на десятиліття. Продовжують принижувати наших людей і за гратами: зняли пропагандистський сюжет, в якому вчергове зробили мелітопольців злочинцями", - написав він.
- 12 січня Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, зазначила, що кількість політичних в'язнів та цивільних заручників у Криму постійно зростає.
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