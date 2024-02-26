РосЗМІ не згадували про другу річницю вторгнення в Україну, аби не привертати увагу до провалу, - ISW
Посадові особи Росії та державні ЗМІ утрималися від обговорення другої річниці повномасштабного вторгнення Україну, намагаючись не привертати увагу до неспроможності Росії досягти поставлених цілей з огляду на значні людські втрати
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У понеділок, 25 лютого, російське опозиційне видання "Агентство новостей" повідомило, що державні телеканали "Россия 1" і "Первый канал", а також телеканал НТВ не згадували про другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ефірі 24 лютого.
Аналітики ISW зазначили, що 24 лютого російські урядовці практично не обговорювали питання дворіччя початку вторгнення, аби, ймовірно, не привертати увагу до невдач Росії у досягненні поставлених стратегічних цілей в Україні, серед яких є захоплення всієї території Луганської та Донецької областей, та до значних втрат особового складу.
Згідно з інформацією аналітиків інституту, нещодавнє опитування громадської думки в Росії показало, що настрої росіян щодо війни в Україні за останні місяці практично не змінилися, більшість росіян апатично ставляться до війни та не підтримує другу хвилю мобілізації.
"Президент Росії Володимир Путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти апатію громадськості до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значного громадського резонансу", - йдеться у повідомленні.
За оцінками ISW, Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації не матиме широку популярність серед росіян.
- 25 лютого аналітики ISW заявили, що російські високопосадовці намагаються перекласти відповідальність за скоєні в Україні воєнні злочини на командирів середньої та нижчої ланок.
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