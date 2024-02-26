РосЗМІ не згадували про другу річницю вторгнення в Україну, аби не привертати увагу до провалу, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У понеділок, 25 лютого, російське опозиційне видання "Агентство новостей" повідомило, що державні телеканали "Россия 1" і "Первый канал", а також телеканал НТВ не згадували про другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ефірі 24 лютого.

Аналітики ISW зазначили, що 24 лютого російські урядовці практично не обговорювали питання дворіччя початку вторгнення, аби, ймовірно, не привертати увагу до невдач Росії у досягненні поставлених стратегічних цілей в Україні, серед яких є захоплення всієї території Луганської та Донецької областей, та до значних втрат особового складу.

Згідно з інформацією аналітиків інституту, нещодавнє опитування громадської думки в Росії показало, що настрої росіян щодо війни в Україні за останні місяці практично не змінилися, більшість росіян апатично ставляться до війни та не підтримує другу хвилю мобілізації.

"Президент Росії Володимир Путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти апатію громадськості до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значного громадського резонансу", - йдеться у повідомленні.

За оцінками ISW, Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації не матиме широку популярність серед росіян.