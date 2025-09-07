Розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва БПЛА і не тільки: Умєров анонсував засідання технологічної Ставки

Про це Умєров написав у Facebook.

"Сьогодні на нараді у президента України доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, "на порядку денному – питання, які визначають нашу спроможність бити ворога на відстані та посилювати наш захист".

Зокрема, йдеться про:

розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;

масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;

стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.

"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - резюмував Умєров.