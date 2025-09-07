Розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва БПЛА і не тільки: Умєров анонсував засідання технологічної Ставки
Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував засідання технологічної Ставки верховного головнокомандувача
Про це Умєров написав у Facebook.
"Сьогодні на нараді у президента України доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку", - зазначив секретар РНБО.
За його словами, "на порядку денному – питання, які визначають нашу спроможність бити ворога на відстані та посилювати наш захист".
Зокрема, йдеться про:
- розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;
- масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;
- стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.
"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - резюмував Умєров.
- Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський провів засідання технологічної Ставки. Тоді глава держави заслухав доповіді щодо дронів і дав спеціальні доручення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе