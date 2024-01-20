Розширення плацдарму та контрбатарейна підтримка з правобережжя: Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Про це вона повідомила у етері телеканалу "Еспресо".

"З нашого боку триває робота з утримання позицій, відбиття ворожих штурмів і розширення плацдарму. Звісно, це відбувається за допомогою контрбатарейної підтримки з правобережжя. Тому що артилерія та дронові навідники працюють дуже потужно, щоб убезпечувати ці підрозділи, які ведуть бойову роботу, безпосередньо на лівобережжі", - сказала Гуменюк.

Ворог, зі свого боку, перекинувши сили, знову повернувся до кількості штурмів за добу близько десятьох. Однак армія РФ на цьому напрямку успіхів не має, зазначила начальниця пресцентру.

"Командування РФ суворо заборонило використовувати бронетехніку, бо кожна місія окупантів перетворюється на "місію неповернення". Коли туди направляється бронетехніка, вона залишається черговою "намистинкою" в тому ряду, який вже вилаштувався вздовж Олешківської траси. Там ворог залишає свою техніку і більше не може її використовувати", - додала Гуменюк.

Отже, штурми продовжуються, але це лише піхотні штурми із 10-15 осіб. Окупанти втрачають до 70% особового складу та повертаються до своїх окопів, - резюмувала пані полковник.