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Головна Війна з Росією Розвідка Британії припускає, що Росія найближчими тижнями продовжить тактичний наступ на Донеччині

Розвідка Британії припускає, що Росія найближчими тижнями продовжить тактичний наступ на Донеччині

Світлана Кравченко
30 липня, 2024 вiвторок
13:06
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Російські окупанти в найближчі тижні можуть продовжити тактичне просування на фронті в Донецькій області попри обмежену загальну оперативну спроможність

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Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, у липні цьогоріч російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська.

Крім того, у британській розвідці підкреслили, що російські сухопутні війська просунулися і на північ до міста Нью-Йорк, що перебуває на лінії фронту з 2014 року. 

"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - припускають у міноборони Британії.

  • Як звітували у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
Велика Британiя
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