Розвідка Британії припускає, що Росія найближчими тижнями продовжить тактичний наступ на Донеччині
Російські окупанти в найближчі тижні можуть продовжити тактичне просування на фронті в Донецькій області попри обмежену загальну оперативну спроможність
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається, у липні цьогоріч російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська.
Крім того, у британській розвідці підкреслили, що російські сухопутні війська просунулися і на північ до міста Нью-Йорк, що перебуває на лінії фронту з 2014 року.
"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - припускають у міноборони Британії.
- Як звітували у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.
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