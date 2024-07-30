Розвідка Британії припускає, що Росія найближчими тижнями продовжить тактичний наступ на Донеччині

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, у липні цьогоріч російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська.

Крім того, у британській розвідці підкреслили, що російські сухопутні війська просунулися і на північ до міста Нью-Йорк, що перебуває на лінії фронту з 2014 року.

"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - припускають у міноборони Британії.