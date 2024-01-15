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Розвідка Британії: у Кремлі суттєво завищують чисельність армії РФ

15 січня, 2024 понедiлок
12:05
Війна з Росією окупанти Маріуполь

До лав російської армії для війни проти України набирають мешканців бідних та сільських регіонів Росії. Водночас Кремль завищує чисельність своїх вояк

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 11 січня заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до російських збройних сил вступило 500 тисяч людей.

Проте за даними розвідки Британії, цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена.

Британське міноборони зазначає, що російські військові, прагнучи досягти цільових показників набору, з квітня 2023 року дозволили випускникам шкіл підписувати контракти з армією РФ.

Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою Бі-Бі-Сі, свідчать про те, що в ході війни загинули щонайменше п'ять росіян 2005 року народження.

"Вельми ймовірно, що набір російських військових для ведення війни непропорційно більшою мірою здійснюється з бідних і сільських регіонів Росії", - зауважують у міноборони Британії.

  • За останніми даними Інституту вивчення війни (ISW), російські окупаційні війська збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку до близько 80 тисяч людей.
Росія
російська армія
окупанти
Велика Британiя
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