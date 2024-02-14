Розвідка надала списки найманців із Сирії, які були завербовані в армію РФ
Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало список сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України
Про це пише ГУР.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України публікує списки сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України:
- Ашафар Мазід, 1983 р.н.;
- Саміх Зіяд, 2000 р.н.;
- Амер Муршид Касем, 1982 р.н.;
- Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 р.н.;
- Халед Малік, 1992 р.н.;
- Ліман Муршид Хасан, 1989 р.н.;
- Насіб Муршид Акрам¸1986 р.н.;
- Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 р.н.;
- Тагер Халіфа, 1977 р.н.;
- Салех Аль-Даріб Алі, 1994 р.н;
- Зейд Ганім Саід, 1976 р.н.;
- Гаім Юсеф, 1987 р.н.;
- Алакад Абдулгані, 1975 р.н.;
- Талал Ганім Салман, 1974 р.н.;
- Мусір Ганім Джамал, 1979 р.н.;
- Хасан Саід, 1980 р.н.;
- Маджді Сакр Зіяд, 1997 р.н.;
- Нісар Ганім Хасан, 1980 р.н.;
- Гассан Хасан, 1979 р.н.;
- Васіф Салама, 1978 р.н.;
- Тарек Шарк Аддін Салам Джигад, 1992 р.н.;
- Терек Аль-Шахаф, 1991 р.н.;
- Рамі Зейд, 1980 р.н.;
- Раід Камал, 1979 р.н.;
- Аббас Валід, 1998 р.н.;
- Васім Ракаа, 1991 р.н.;
- Хусам Азам Салам, 1978 р.н.;
- Аль-Кафірі Ібрагім, 1984 р.н.;
- Сабр Сааду, 1990 р.н.;
- Вісам Шагін Абдулькарім, 1983 р.н.
- Також напередодні ГУР повідомило, що Росія набирає сирійських найманців для участі у бойових діях проти України. Рекрутинг чоловічого населення Сирії Москва реалізує через туристичні фірми.
- Водночас на аеродромі Шайрат у Сирії відбуваються тренування російських операторів БПЛА іранського виробництва.
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