У Сирії тренують російських операторів БПЛА для війни проти України: навчання очолює один із командирів "Хезболли", - ГУР

Про це інформує пресслужба ГУР.



Зазначається, що навчання для росіян проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому "Шайрат".



За даними української розвідки, лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.



Очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.



Крім того, разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує залучити у війні проти України як операторів БПЛА.

Також напередодні ГУР повідомило, що Росія набирає сирійських найманців для участі у бойових діях проти України. Рекрутинг чоловічого населення Сирії Москва реалізує через туристичні фірми.