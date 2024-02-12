У Сирії тренують російських операторів БПЛА для війни проти України: навчання очолює один із командирів "Хезболли", - ГУР
Головне управління розвідки Міноборони заявило, що на аеродромі Шайрат у Сирії відбуваються тренування російських операторів БПЛА іранського виробництва
Про це інформує пресслужба ГУР.
Зазначається, що навчання для росіян проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому "Шайрат".
За даними української розвідки, лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.
Очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.
Крім того, разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує залучити у війні проти України як операторів БПЛА.
- Також напередодні ГУР повідомило, що Росія набирає сирійських найманців для участі у бойових діях проти України. Рекрутинг чоловічого населення Сирії Москва реалізує через туристичні фірми.
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