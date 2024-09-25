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РСЗВ, 15 танків і 1250 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже понад 646 тисяч своїх військових. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 646 400 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8815 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 304 (+12) од,
- артилерійських систем – 18 549 (+74) од,
- РСЗВ – 1199 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 952 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 879 (+115),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 248 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3168 (+13) од.
Дані уточнюються.
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