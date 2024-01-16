"Сама придумала Мінські домовленості": речниця МЗС РФ Захарова заявила про нібито мирні наміри росіян

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД назвали Марію Захарову кремлівською пропагандисткою і клоунесою.

"Сім років Росія вмовляла всіх іти мирним правовим шляхом. Сама придумала Мінські домовленості, сама пропустила їх через Радбез ООН і сама в ручному режимі займалася тим, що пропонувала мирний шлях врегулювання разом з усіма", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.