"Сама придумала Мінські домовленості": речниця МЗС РФ Захарова заявила про нібито мирні наміри росіян
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія нібито всіляко намагалася вирішити конфлікт з Україною мирним шляхом
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У ЦПД назвали Марію Захарову кремлівською пропагандисткою і клоунесою.
"Сім років Росія вмовляла всіх іти мирним правовим шляхом. Сама придумала Мінські домовленості, сама пропустила їх через Радбез ООН і сама в ручному режимі займалася тим, що пропонувала мирний шлях врегулювання разом з усіма", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
- 15 січня Захарова порівняла з гороскопом інформацію від Bild про ймовірну ескалацію між НАТО і Росією.
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