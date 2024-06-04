Саміт миру може стати основою для майбутніх переговорів між Україною та РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

"Згідно із проєктом документа, з яким ознайомилося Bloomberg, саміт щодо України буде спрямований на те, щоб прокласти шлях до залучення російських офіційних осіб до майбутніх переговорів після досягнення угоди щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей", - пишуть у виданні.

Хоча російські посадовці були виключені із формату на вимогу Києва, у документі йдеться, що припинення війни має залучати всі сторони.

"Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників Російської Федерації", - йдеться в документі, але у Bloomberg зазначають, що у ході переговорів він може бути змінений.

Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.

Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.