Сапери повернули в експлуатацію майже 35,5 тис. кв. км землі, - Шмигаль

Про це повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль та перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко на Другій конференції з протимінної діяльності в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Завдяки солідарності партнерів і нашим внутрішнім ресурсам ми повернули в експлуатацію майже 35,5 тис. кв. км нашої землі", - заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що станом на сьогодні потенційно забруднена територія України становить близько 129 тис. кв. км.

"Це більше, ніж площа таких європейських країн, як Греція, Болгарія чи Австрія", - додав очільник уряду.

За словами Свириденко, з 2023 по 2024 рік кількість саперів зросла із 1500 до 4021, а сертифікованих операторів протимінної діяльності - з шести до 69. Також у держави зʼявилися важкі машини з розмінування - 151 одиниця.