Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що нафтопереробний завод у Саратові має проєктну потужність близько 140 тис. барелів нафти на добу. Видання зазначає, що його тривала зупинка може вплинути на внутрішні постачання бензину саме в той час, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання.

Саратовський НПЗ - це третій російський нафтопереробний завод, який зазнав пошкоджень від ударів дронів цього місяця.