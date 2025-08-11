Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
Російський нафтопереробний завод у Саратові, який належить Роснафті, після атаки дронів припинив приймати нафту
Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Вказано, що нафтопереробний завод у Саратові має проєктну потужність близько 140 тис. барелів нафти на добу. Видання зазначає, що його тривала зупинка може вплинути на внутрішні постачання бензину саме в той час, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання.
Саратовський НПЗ - це третій російський нафтопереробний завод, який зазнав пошкоджень від ударів дронів цього місяця.
- У ніч на неділю, 10 серпня, росіяни поскаржилися на атаку дронів на низку регіонів. Зокрема, під атакою опинилося місто Саратов - в районі нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.
