Українські військові вночі атакували НПЗ у Саратові: там спалахнула пожежа
У ніч на неділю, 10 серпня, росіяни поскаржилися на атаку дронів на низку регіонів. Зокрема, під атакою опинилося місто Саратов - в районі нафтопереробного заводу спалахнула пожежа
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Як зазначається, цієї ночі удару по Саратовському нафтопереробному заводу завдали Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
Внаслідок влучання БПЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
У Генштабі наголосили, що Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, залучених у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 млн тонн нафти.
"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території РФ, що залучений у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", - підкреслили у Генштабі.
Раніше російське міністерство оборони заявило, що протягом минулої ночі з 9 по 10 серпня засоби ППО начебто знищили 29 дронів над територією Краснодарського краю, 15 – над окупованим Кримом, 13 – над територією Брянської області, 12 – над Білгородщиною, 9 – над Воронезькою областю і по 8 – над територією Саратовської області та Ставропольського краю.
Також 7 нібито ворожих дронів росіяни збили над територією Калузької області, 6 – над територією Тульської області, 5 – над Ростовщиною, 4 дрони - над Рязанською областю, 2 – над акваторією Азовського моря і по одному БПЛА – над територією Смоленської, Орловської та Тверської областей.
Водночас губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що один із дронів упав на подвір’ї житлової багатоповерхівки, унаслідок чого одна людина загинула. Також є потерпілі.
Російські Telegram-канали вказують, що під атакою в Саратові опинився тамтешній нафтопереробний завод.
Крім того, як пише Astrа, на тлі атаки дронів на місто, місцевий аеропорт був змушений на деякий час призупинити роботу.
- Біла Церква
