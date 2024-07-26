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"СБУ недолуго замітає сліди після вбивства Фаріон": роспропаганда поширює фейки про замах на мовознавицю

Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
12:21
Війна з Росією Мовознавиця Ірина Фаріон

Російські пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про те, що Служба безпеки України нібито "замітає сліди" після вбивства мовознавиці Ірини Фаріон

Зміст

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Ірина Фаріон була ліквідована СБУ так само як дев'ять років до неї був вбитий письменник Олесь Бузина", - таку заяву журналіста Максима Равреби поширюють російські ЗМІ.

Зазначається, що Росія продовжує інформаційно-пропагандистську операцію щодо вбивства Ірини Фаріон і використовує свою стандартну стратегію із просування кількох конфліктуючих між собою версій.

Основні так звані версії, які просувають пропагандисти, залишаються практично незмінними: "громадську діячку вбили "російськомовні бійці "Азову", "до вбивства причетна українська влада", "Фаріон вбили ультраправі групи".

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука. 

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя.  Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково - Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.

У понеділок, 22 липня, на Личаківському цвинтарі у Львові поховали Ірину Фаріон. Віддати їй останню шану зібралися тисячі людей.

За даними Еспресо.Захід, головним підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон є молодик, який стежив за екснардепкою біля її будинку. Відомо, що убивця Фаріон був профі та місяць готувався до замаху.

Увечері 24 липня у соцмережах РФ поширили інформацію, що відповідальність за вбивство мовознавиці взяли на себе російські "націонал-соціалісти" з руху NS/WP.

Президент України Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання у Дніпрі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний юнак. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в пошуках стрільця поліція обшукала 100 га лісу. Як стало відомо "Еспресо.Захід" з поінформованих джерел у правоохоронних органах, мова йде про Брюховицький ліс

Батько затриманого, який воює в ЗСУ запевнив журналістів "Схем", що його син не мав мотивів убивати мовознавицю. "Він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська", - розповів військовий. Батько юнака також сумнівається, що син мав кошти для того, щоб орендувати три квартири у Львові.

Згодом стало відомо, що 18-річного затриманого за підозрою у вбивстві екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон перевезуть із Дніпра до Львова, аби обрати запобіжний захід. Також донька Фаріон прокоментувала інформацію про затримання підозрюваного у вбивстві її матері.

Теги:
Кримінал
Львів
СБУ
фейк
пропаганда
російські фейки
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