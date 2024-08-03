СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії Спиридонову, що займався окупацією Херсонщини

Про це 3 серпня повідомив Офіс генерального прокурора.

Спиридонову інкримінували планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни.

За інформацією слідства, Спиридонов вів агресивні воєнні дії у Херсонській області в лютому - червні 2022 року, коли командував допоміжним пунктом управління російської армії "Південь".

Метою цих воєнних дій була окупація регіону. Для її досягнення Володимир Спиридонов командував низкою підрозділів та з’єднань. Мова про чотири тактичні групи, загін спецназу і оперативну групу Росгвардії, - стверджує слідство.

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Станом на 10 травня 2022 року, росгвардійці проводили розвідувально-пошукові заходи у п'яти кілометрах від Нової Кам’янки у Милівській громаді. Також вони вивозили "затриманих" з Нової Кам’янки, організовували у ній контроль шляхом встановлення КПП, спостережних постів, "секретів" і організації патрулів.

Також Росгвардія під командуванням Спиридонова встановлювала блокпости і організовувала маневренні групи у Давидовому Броді. Окрім того, росгвардійці контролювали Берислав шляхом встановлення постів охорони та організації автопатруля.

Додатково вони охороняли розрахунок РЕР у селі Максима Горького, проводили вогневі засади на узбережжі Дніпра, розвідувально-пошукові заходи у Дніпрянах та Дудчанах.

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За усе це Спиридонову заочно загрожує кримінальна відповідальність.

Триває досудове розслідування.