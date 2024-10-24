СБУ затримала агента РФ, який допомагав окупантам прориватися до Мирнограда

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, завдання ворога виконував 25-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ. Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли регулярно залишав свої прокремлівські коментарі у чатах російських телеграм-каналів.

Повідомляється, що ворожий поплічник обходив місто та його околиці і приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ.

"Отримані розвіддані агент месенджером надсилав "зв’язковому" – ще одному зраднику, що воює у лавах Росгвардії на східному фронті. Окрім військових координат агент передавав геолокації енергооб’єктів, які забезпечують світлом Покровський район", - зазначили в Службі безпеки.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування коригувальника і затримали його під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.