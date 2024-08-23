СБУ затримала коригувальника подвійного удару "іскандерами" по Одесі, йому загрожує довічне

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Злочинцем виявився місцевий рієлтор, який шпигував за Силами оборони та коригував повітряні атаки на місто.

15 березня цього року він "звітував" російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по обласному центру. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру портового міста балістичними ракетами "Іскандер-М".

Коли на місце "прильоту" прибули рятувальники, співробітники Нацполіції та медики, рашисти вдарили по них другою ракетою.

Одразу після цього на місце події прибув агент ФСБ, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених.

За даними слідства, фігурант здійснював зв'язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута.

Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу ФСБ, що дислокується на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Після "зливу" інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню.

Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони на території обласного центру. Для збирання розвідданих рієлтор використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

У ході спецоперації співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору.

Крім того, під час розслідування Служба безпеки встановила факти інформаційно-підривної діяльності агента ФСБ. Мова йде про його провокативні коментарі на ютубі, де він поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини рашистів, додали у спецслужбі.

При обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами його злочинів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.