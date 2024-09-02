Селидове може стати для противника серйозною перепоною на довгий час, - "Інформаційний спротив"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Противник зараз формує південний фланг. Бо якби він продовжив рух на Покровськ, то південний фланг у нього взагалі залишився б не захищеним. Ворог ризикував, що в якийсь момент його передові підрозділи могли б бути відрізаними від основних сил армії РФ, що спричинило б оточення тих підрозділів. А це велика кількість особового, складу, техніки й таке інше. Тому росіяни й почали зараз формувати південний фланг, тобто вихід на річку Лозова, вихід на гірняк і, звісно, контроль над містом Селидове", - прокоментував Олександр Коваленко.

За його словами, саме Селидове для загарбника є найбільш проблематичним у питанні його захоплення.

"Окупанти там зараз не мають якогось феноменального успіху. Після того, коли вони, як ніж крізь масло, проходили від Очеретиного до Новогродівки, то зараз російські війська вперлися у Селидове, що може бути для них серйозною перепоною на тривалий час", - резюмував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".