Селидове може стати для противника серйозною перепоною на довгий час, - "Інформаційний спротив"
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що противник не продовжив рух на Покровськ, а формує південний фланг, який у нього залишився незахищеним
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Противник зараз формує південний фланг. Бо якби він продовжив рух на Покровськ, то південний фланг у нього взагалі залишився б не захищеним. Ворог ризикував, що в якийсь момент його передові підрозділи могли б бути відрізаними від основних сил армії РФ, що спричинило б оточення тих підрозділів. А це велика кількість особового, складу, техніки й таке інше. Тому росіяни й почали зараз формувати південний фланг, тобто вихід на річку Лозова, вихід на гірняк і, звісно, контроль над містом Селидове", - прокоментував Олександр Коваленко.
За його словами, саме Селидове для загарбника є найбільш проблематичним у питанні його захоплення.
"Окупанти там зараз не мають якогось феноменального успіху. Після того, коли вони, як ніж крізь масло, проходили від Очеретиного до Новогродівки, то зараз російські війська вперлися у Селидове, що може бути для них серйозною перепоною на тривалий час", - резюмував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
- 2 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби 1 вересня на фронті між двома арміями відбулося 182 бойових зіткнення. Росія найбільше атакує на Покровському напрямку, зокрема в районі Новогродівки.
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