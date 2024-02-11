Серед військових РФ збільшується кількість конфліктів. Доходить до вбивств
Серед особового складу російських військових зростає кількість конфліктів через невдоволення командирів. Нерідко доходить до вбивств
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема зазначається, що в межах західного військового округу ЗС РФ "спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу".
Наприклад, у Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців. Коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих.
Такі випадки ставалися через "взаємну неприязнь", або у зв’язку з тим, що військові перебували у стані алкогольного сп’яніння чи під дією наркотиків.
"Внаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року Курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп’яніння розстріляв стрій підлеглих", - пишуть в ЦНС.
- 17 грудня повідомлялося, що серед російських енергетиків на окупованій ЗАЕС зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень.
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