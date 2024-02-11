Серед військових РФ збільшується кількість конфліктів. Доходить до вбивств

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема зазначається, що в межах західного військового округу ЗС РФ "спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу".

Наприклад, у Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців. Коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих.

Такі випадки ставалися через "взаємну неприязнь", або у зв’язку з тим, що військові перебували у стані алкогольного сп’яніння чи під дією наркотиків.

"Внаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року Курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп’яніння розстріляв стрій підлеглих", - пишуть в ЦНС.