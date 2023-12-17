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Серед російських енергетиків на окупованій ЗАЕС зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень - ГУР

17 грудня, 2023 неділя
11:26
Війна з Росією ЗАЕС

Окупанти посилюють тиск на громадян України, які працюють на ЗАЕС, щоб змусити їх отримати російські паспорти та підписати контракти з "Росатомом"

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України (ГУР).
 
"Держава-агресор Росія, під чиїм тимчасовим окупаційним  контролем перебуває об’єкт критичної інфраструктури, посилює тиск на громадян України, які працюють на АЕС, аби змусити їх отримати  російські паспорти та підписати контракти з "Росатомом"", - йдеться у повідомленні.
 
Розвідка зазначає, що відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами РФ та підписати контракти до 31 грудня 2023 року.
 
Щоб змусити це зробити, на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки.
 
Зазначається, що серед українських працівників, які відмовляються від підписання контрактів з "Росатомом" та паспортів РФ, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру один до одного, створюючи умови для  анонімних доносів, зокрема через спеціально створені телеграм-боти.
 
Водночас серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану українську атомну електростанцію, зокрема замість двох місяців Москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки в Росії важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну, розповідають у ГУР.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

29 липня у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

Експерти МАГАТЕ 4 серпня заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах двох реакторних будівель ЗАЕС. До інших вони не отримали доступу.

9 вересня МАГАТЕ припустило посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи впродовж останнього тижня.

Напередодні, 28 вересня, стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Це один із двох керівних органів МАГАТЕ.

Екологічна організація Greenpeace оприлюднила висновки, де стверджує: міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції.

4 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії провело тринадцяту ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

5 грудня 2023 року відбулася чотирнадцята ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка тимчасово окупована російськими військовими.

Економіка
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
атомна енергетика
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