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Сформувати зенітну батарею: Іспанія передасть Україні ЗРК Hawk

Марина Клюєва
25 липня, 2024 четвер
08:20
Війна з Росією MIM-23 Hawk

Іспанія планує передати Україні у вересні зенітно-ракетні комплекси Hawk

Зміст

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Іспанії.

У середу, 24 липня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела робочу розмову в режимі відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Зокрема Умєров розповів про актуальну ситуацію на фронті та про нагальні потреби ЗСУ.

Водночас Роблес розповіла про майбутні поставки військової допомоги Україні та про прогрес у підготовці українських військових - вже вдалося підготувати 5 тис. військових.

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Вона анонсувала і наступне необхідної допомоги. Іспанія планує забезпечити у вересні повністю готову зенітна батарею Hawk в Україні. Це підвищить потужність протиповітряної оборони ЗСУ.

Також Роблес наголосила на важливості гуманітарної підтримки України. Іспанія забезпечить полегшений трансфер із Польщі для дітей-сиріт і родичів  українських військових, щоб вони могли провести кілька днів у Іспанії.

  • 15 липня стало відомо, що Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, що включає 10 танків Leopard 2А4, снаряди та екскаватори.
Теги:
Світ
Україна
зброя
Іспанія
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
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