Ще у них літачки залишилися: авіаційний експерт Криволап про стан військової та цивільної авіації РФ
Костянтин Криволап, авіаційний експерт, зазначив, що у росіян залишилося ще 70 одиниць Су-34, а Су-35 приблизно 100
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У них ще там залишилася велика кількість літачків. Су-34 у РФ ще є штук 70 і десь близько 100 штук Су-35. А щодо запасів у росіян по запчастинах, то вони повинні бути сформовані, бо це військова авіація. А у цивільній авіації гроші витіснили літачки російського виробництва. Ту-24, Ту-214, Іл витіснені, тому що за комерційними характеристиками вони не здатні конкурувати з Airbus та Boeing. Якщо на початок гарячої фази війни у РФ було 1100-1150 літаків, які могли літати, то коли там літаки порахували більш точно, то виявили, що вже залишилося 720 закордонних літачків", - зауважив авіаційний експерт.
За його словами, був момент навіть, коли українські Ан-24 були основними літаками, з якими не було ніяких проблем, і вони забезпечували великий пасажиропотік у РФ.
"Не може бути, щоб з цивільною авіацією, з вантажними перевезеннями було все погано, а у військовій авіації все добре. Такого не буває. А щодо нещодавнього падіння Іл-76, я не розумію, що повинно відбутися, аби відвалився двигун. Це ж які повинні бути важкі бойові комарі, щоб вони так двигун відірвали", - прокоментував Костянтин Криволап.
- 3 лютого Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок чого загорівся очерет.
- 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
- Наступного дня, у неділю, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" та ворожу ракету.
- Пізніше українські бійці збили ще 2 російські літаки.
- 12 березня в Іванівській області РФ зазнав катастрофи військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 15 осіб
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