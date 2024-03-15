Ще у них літачки залишилися: авіаційний експерт Криволап про стан військової та цивільної авіації РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У них ще там залишилася велика кількість літачків. Су-34 у РФ ще є штук 70 і десь близько 100 штук Су-35. А щодо запасів у росіян по запчастинах, то вони повинні бути сформовані, бо це військова авіація. А у цивільній авіації гроші витіснили літачки російського виробництва. Ту-24, Ту-214, Іл витіснені, тому що за комерційними характеристиками вони не здатні конкурувати з Airbus та Boeing. Якщо на початок гарячої фази війни у РФ було 1100-1150 літаків, які могли літати, то коли там літаки порахували більш точно, то виявили, що вже залишилося 720 закордонних літачків", - зауважив авіаційний експерт.

За його словами, був момент навіть, коли українські Ан-24 були основними літаками, з якими не було ніяких проблем, і вони забезпечували великий пасажиропотік у РФ.

"Не може бути, щоб з цивільною авіацією, з вантажними перевезеннями було все погано, а у військовій авіації все добре. Такого не буває. А щодо нещодавнього падіння Іл-76, я не розумію, що повинно відбутися, аби відвалився двигун. Це ж які повинні бути важкі бойові комарі, щоб вони так двигун відірвали", - прокоментував Костянтин Криволап.