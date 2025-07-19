Щоб досягти співмірного ефекту з атаками ворога, ми маємо запускати втричі більше БПЛА по території РФ, - авіаційний експерт Долінце
Україна має збільшити кількість атак території Росії щонайменше втричі, щоб пропорційно завдавати шкоди російському ВПК та обʼєктам інфраструктури, які залучені до війни
Про це в етері Еспресо авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце
"Якщо ми говоримо про безпілотники типу "Лютий", то в цілому з точки зору бойової частини, дальності польоту вони демонструють не гірші характеристики, ніж російські БПЛА Shahed. Українські БПЛА "Лютий" мають навіть кращі показники влучання. Другий важливий фактор у порівнянні цих безпілотників це кількість застосування. В цьому аспекті, на жаль, сьогодні Росія нас переважає. Адже, Росія щомісяця випускає понад 5000 тис. БПЛА по території України", - пояснив Долінце.
Експерт зауважив, що хоча кількість атак території Росії українськими БПЛА менша, ефективність уражень залишається на високому рівні
"Щодо кількості атак українськими БПЛА, яка надходить з Росії, то ця інформація щонайменше вдвічі применшується. Це ключовий фактор на сьогодні. Кількість уражень, які Сили оборони України наносять по території Росії є дещо нижчою, але про ефективність цих атак досить суттєва. Втім, розуміємо, що обʼєктів ВПК та інфраструктури на території РФ в декілька разів більше, ніж в Україні. Тому, щоб мати співмірний ефект завдання ударів в середню й велику глибину ми маємо збільшити кількість запусків БПЛА щонайменше втричі", - додав він.
- У ніч на 19 липня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 379 засобів повітряного нападу. Оборонці українського неба збили 185 дронів та 32 ракети ворога
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