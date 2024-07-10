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Головна Війна з Росією "Щоб увесь світ побачив": мешканка будинку, зруйнованого в Києві російською ракетою, вважає, що там варто створити музей
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"Щоб увесь світ побачив": мешканка будинку, зруйнованого в Києві російською ракетою, вважає, що там варто створити музей

10 липня, 2024 середа
22:07
Війна з Росією

На місці багатоповерхівки в Шевченківському районі в Києві, яку зруйновано внаслідок ракетної атаки 8 липня, можна було б створити музей

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Таку думку висловила одна з її мешканок у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

"Можливо, колись це й відбудують. Але я за те, щоб зробити тут музей. От не десь там музей на Грушевського, а реальний музей. Щоб усі, весь світ, щоб Байден сюди приїхав і подивився. Подивився на життя, на те, за що українців знищують вже декілька поколінь. За що? Уже десятки поколінь. За що вони нас так ненавидять? Скажіть, за що вони мене хочуть знищити? За що мою бабусю хотіли знищити голодом? За що діток моєї бабусі перших трьох знищили голодом? Вони померли в Чернігівській області від голоду. За що? Я хочу спитати", – зазначила вона. 

Жінка розповіла, що щасливо жила в цьому будинку 15 років. Вона пригадала момент ракетної атаки та свої перші емоції.

"Я була вдома. В другому під'їзді, на другому поверсі. Я тільки під'їхала, поставила свою машину (ось, до речі, вона стоїть розбита) і зайшла у квартиру. Спочатку сіла в коридорі, між двома стінами, за правилом. Але в мене двоє котів удома були, думаю, подивлюся, де мої коти. Зайшла в спальню: один кіт сидів на ліжку, переляканий, а іншого не бачила. І я присіла подивитись під ліжком: ну, думаю, може, сховався. І в цей момент, коли присіла, мене відкинуло, вдарило в стіну і назад посадило якось. Це все момент, спочатку – шок: усе побите, всі вікна, балкони... Це все в склянках, і це все шок. Я бачу, як у дворі горить машина, по-моєму, навіть декілька. Вхідні двері теж вибиті. Бойлер упав. І якби я сиділа у ванній, мене б "привалив" бойлер. А в підсумку в мене лише декілька подряпин", – розповідає мешканка будинку.

Вона зазначає, що вже зафіксували завдані ракетним ударом збитки. Пораховані збитки – 500 тис. грн квартира і 400 тис. грн автівка. Поки що допомоги вона не отримала, хоча її обіцяють надати. Втім більше конкретики про відшкодування не знає. 

Жінка каже, що поки що не може говорити про якісь плани, адже в постраждалих мешканців досі шок від того, що сталося. 

"Я дуже хочу, щоб, по-перше, таки відбувся трибунал над всіма злочинцями, терористами, маніяками. Весь світ повинен розуміти, що ми перші. Але після нас, якщо світ не зупинить Росію, будуть усі вони", – говорить постраждала мешканка.  

"Ми звичайні, класні українці. Добрі, щирі, наївні. І ми як народ уже відбулися і вже перемогли. І ми точно вже будемо в майбутньому мати своїх героїв. І точно майбутнім поколінням українців буде не соромно за нас. Ми свою місію для формування нації, нашого народу, виконали", – переконана жінка.

  • У середу, 10 липня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи у Києві. Через масовану ракетну атаку 8 липня у столиці України загинули 33 людини, 121 було поранено
Теги:
новини Києва
ракетний удар
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