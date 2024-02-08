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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Щонайменше 1200 мирних жителів Запорізької області перебувають у заручниках РФ, - очільник ОВА Федоров

Щонайменше 1200 мирних жителів Запорізької області перебувають у заручниках РФ, - очільник ОВА Федоров

8 лютого, 2024 четвер
10:32
Війна з Росією

За даними офіційного реєстру, в полоні у росіян перебувають 1200 жителів Запорізької області. Проте ця цифра може бути значно більшою

Про це заявив очільник ОВА Іван Федоров, передає "Укрінформ".

"За офіційним реєстром - 1200 людей в полоні. Моя думка, що приблизно вдвічі більше", - сказав він.

Крім цього, Федоров закликав людей, які залишаються в окупації, виїхати. Адже надати безпекових гарантій там не може ніхто.

Голова ОВА також додав, що на базі Центру допомоги ВПО з Мелітополя "Саме тут" у Запоріжжі створений окремий штаб, який збирає інформацію по викрадених людях. Там зібрані всі рекомендації, які треба робити, якщо людина потрапила в полон, куди писати заяву, до кого звернутись. Після того починається робота спільно зі спецслужбами й представником уповноваженого з прав людини.

  • Російські окупанти хотіли обміняти ув’язнених колаборантів з тимчасово окупованих територій України на своїх полонених.
Теги:
російська армія
полонені
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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