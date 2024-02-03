Щонайменше ще два місяці ворог буде атакувати вздовж усієї лінії фронту, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, щонайменше ще два місяці ми будемо постійно стикатися з тим, що ворог буде атакувати вздовж усієї 1350-км лінії бойового зіткнення, шукаючи у такий спосіб якоїсь шпаринки в українській системі оборонних і захисних споруд. Звісно, що путінська армія буде марити тим, щоб подарувати якийсь презент Путіну до його чергового переобрання на посаду президента Російської Федерації. Звісно, що такі виклики та ризики є з урахуванням досить серйозного пожвавлення бойових дій, зокрема на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Я говорю не про ситуацію, а про тенденції.

До того ж ми бачимо, наскільки буремні процеси нині відбуваються в районі Авдіївки та південніше від неї. І звісно, що ворог все ще марить тим, що зможе стабілізувати ситуацію на південному фасі російсько-українського фронту, зокрема в районі Роботиного та на лівому березі Дніпра Херсонської області. Дуже багато у противника планів. Але ключове питання полягає в тому, чи вистачить у ворожої армії ресурсів?" - зауважив полковник ЗСУ.

За його словами, на поточний 2024-й рік Російська Федерація спрямувала на забезпечення власної армії, тобто тієї частини, що задіяна в так званій спеціальній військовій операції, а також на діяльність російського оборонно-промислового комплексу приблизно $120 млрд.

"Чи отримують тотожні результати фінансування українські сили? Відповідь все ще знаходиться у повітрі. Так, ми маємо добрі зв'язки за результатами наради представників країн Європейського Союзу, це ті самі 50 мільярдів євро на найближчі чотири роки, але ж далеко не всі ці гроші будуть спрямовані саме на забезпечення військових потреб українських Сил оборони. Отже, ми чекаємо новин з-за океану, однак як швидко там це рішення буде ухвалено, поки невідомо. Але те, що нині українська армія тут і зараз стикається з серйозним браком всього того, що потрібно на полі бою, це очевидно. Я думаю, що недарма генерал Залужний у своїй публікації для CNN деталізує, що саме потрібно українській армії в контексті того, що певні ресурсні можливості в наших західних партнерів вихолощені. Вони точно не зможуть забезпечити всі потреби українських Сил оборони на рівні 2023 чи 2022 років", - резюмував Владислав Селезньов.