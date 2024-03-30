Шмигаль обговорив із парламентаріями Франції збільшення допомоги Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із парламентаріями Франції і обговорив з ними збільшення допомоги, оборонне співробітництво та відновлення України
Про це він написав у Facebook.
Шмигаль наголосив, що Франція залишається серед лідерів у підтримці України.
Він подякував за вагому допомогу під час зустрічі з делегацією Національних зборів Франції на чолі з головою Яель Брон-Піве.
"Обговорили французькі ініціативи зі збільшення допомоги нашій державі, оборонне співробітництво та відновлення. Поінформував партнерів про наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури, зазначив що необхідно посилити ППО для захисту людей", - зазначив прем'єр.
Шмигаль наголосив на важливості конфіскації російських активів для потреб України й зауважив, що розраховує на сприяння французьких парламентарів у цьому питанні.
Фото: facebook Денис Шмигаль
- Франція передаватиме Україні списане озброєння замість того, щоб просто викидати – це не вплине на обороноздатність країни.
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