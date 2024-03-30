Шмигаль обговорив із парламентаріями Франції збільшення допомоги Україні

Про це він написав у Facebook.

Шмигаль наголосив, що Франція залишається серед лідерів у підтримці України.

Він подякував за вагому допомогу під час зустрічі з делегацією Національних зборів Франції на чолі з головою Яель Брон-Піве.

"Обговорили французькі ініціативи зі збільшення допомоги нашій державі, оборонне співробітництво та відновлення. Поінформував партнерів про наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури, зазначив що необхідно посилити ППО для захисту людей", - зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив на важливості конфіскації російських активів для потреб України й зауважив, що розраховує на сприяння французьких парламентарів у цьому питанні.

Фото: facebook Денис Шмигаль