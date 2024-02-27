Шмигаль оцінив втрати Росії від запровадження 17 тис. індивідуальних та секторальних санкцій

Про це він сказав на засіданні уряду.

"Загалом проти РФ вже діє 17 тисяч індивідуальних та секторальних санкцій. Завдяки цьому ворог втратив 400 млрд доларів. Це потужний удар. Але можна і треба зробити ще більше", - зауважив Шмигаль.

Очільник уряду розповів, що Велика Британія оновила список обмежень на 100 позицій.

"Посилиться тиск на тих, хто допомагає Росії обходити обмеження в торгівлі нафтою. Санкції Британії зачіпають також алмазний сектор, виробництво міді, цинку, сталі та інші галузі", - додав він.

Канада до нових санкційних списків додала 163 цілі, а США поширили обмеження на російські енергетичні компанії, підприємства, які займаються виробництвом мікроелектроніки для ОПК, на банківський та ІТ сектори й транспортування нафти РФ.

"Також разом із партнерами у 2024 році прагнемо напрацювати єдину юридичну рамку для конфіскації російських активів на користь України. Це сотні мільярдів євро, не рахуючи згенерованих прибутків. Це те, що потрібно нам прямо зараз для швидкої відбудови та для покриття критичних бюджетних витрат", - резюмував прем’єр-міністр.