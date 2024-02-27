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Війна з Росією: хроніка
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Шмигаль оцінив втрати Росії від запровадження 17 тис. індивідуальних та секторальних санкцій

27 лютого, 2024 вiвторок
18:13
Війна з Росією Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Російська Федерація втратила $400 млрд завдяки запровадженню проти неї 17 тис. індивідуальних та секторальних санкцій

Про це він сказав на засіданні уряду.

"Загалом проти РФ вже діє 17 тисяч індивідуальних та секторальних санкцій. Завдяки цьому ворог втратив 400 млрд доларів. Це потужний удар. Але можна і треба зробити ще більше", - зауважив Шмигаль.

Очільник уряду розповів, що Велика Британія оновила список обмежень на 100 позицій.

"Посилиться тиск на тих, хто допомагає Росії обходити обмеження в торгівлі нафтою. Санкції Британії зачіпають також алмазний сектор, виробництво міді, цинку, сталі та інші галузі", - додав він.

Канада до нових санкційних списків додала 163 цілі, а США поширили обмеження на російські енергетичні компанії, підприємства, які займаються виробництвом мікроелектроніки для ОПК, на банківський та ІТ сектори й транспортування нафти РФ.

"Також разом із партнерами у 2024 році прагнемо напрацювати єдину юридичну рамку для конфіскації російських активів на користь України. Це сотні мільярдів євро, не рахуючи згенерованих прибутків. Це те, що потрібно нам прямо зараз для швидкої відбудови та для покриття критичних бюджетних витрат", - резюмував прем’єр-міністр.

  • 23 лютого ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Канада
санкції проти Росії
США
Денис Шмигаль
Велика Британiя
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