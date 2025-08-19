Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
Міністр оборони Денис Шмигаль на зустрічі з послом Японії Масаші Накаґоме запропонував країні долучитися до проєктів із реабілітації українських військових
Про це він написав у Telegram.
Шмигаль подякував Японії за підтримку і наголосив, що Україна відкрита до обміну інноваціями та технологіями, які здатні зберігати життя та зміцнювати мир.
"Запросив японських партнерів долучатися до реалізації проєктів за низкою важливих напрямів, зокрема щодо реабілітації українських воїнів. Запропонував також розглянути підтримку одного з центрів, де відновлюються звільнені з полону військовослужбовці Сил оборони", - повідомив міністр.
- Раніше цього місяця глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна планує співпрацювати з Японією у виробництві дронів.
