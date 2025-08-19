Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових

Про це він написав у Telegram.

Шмигаль подякував Японії за підтримку і наголосив, що Україна відкрита до обміну інноваціями та технологіями, які здатні зберігати життя та зміцнювати мир.

"Запросив японських партнерів долучатися до реалізації проєктів за низкою важливих напрямів, зокрема щодо реабілітації українських воїнів. Запропонував також розглянути підтримку одного з центрів, де відновлюються звільнені з полону військовослужбовці Сил оборони", - повідомив міністр.