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Головна Війна з Росією Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України

Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України

9 лютого, 2024 п'ятниця
14:39
Війна з Росією Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 9 лютого, заявив про створення промислово-оборонного комітету України: він має посилити український ОПК

Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду. 

Він наголосив, що у питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу важливо налагодити системну роботу. 

"У цьому напрямі сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - прем’єр-міністр України. До складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ", - сказав Шмигаль. 

Прем'єр додав, що до роботи комітету також прагнуть долучити виробників зброї, незалежних експертів і фахівців. Комітет матиме завдання з виведення українського ОПК на новий рівень, формування унікальної системи підтримки виробників. Також він має збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром із питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним щодо роботи з виробництва зброї. Він назвав ключові завдання для ОПК. 
Теги:
Україна
Денис Шмигаль
Військові новини
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