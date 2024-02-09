Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 9 лютого, заявив про створення промислово-оборонного комітету України: він має посилити український ОПК
Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду.
Він наголосив, що у питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу важливо налагодити системну роботу.
"У цьому напрямі сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - прем’єр-міністр України. До складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ", - сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що до роботи комітету також прагнуть долучити виробників зброї, незалежних експертів і фахівців. Комітет матиме завдання з виведення українського ОПК на новий рівень, формування унікальної системи підтримки виробників. Також він має збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі.
- Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром із питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним щодо роботи з виробництва зброї. Він назвав ключові завдання для ОПК.
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