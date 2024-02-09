Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України

Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

Він наголосив, що у питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу важливо налагодити системну роботу.

"У цьому напрямі сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - прем’єр-міністр України. До складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що до роботи комітету також прагнуть долучити виробників зброї, незалежних експертів і фахівців. Комітет матиме завдання з виведення українського ОПК на новий рівень, формування унікальної системи підтримки виробників. Також він має збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі.