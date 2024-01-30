"Це виробництво буквально нашої свободи": Зеленський назвав ключові завдання для ОПК

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Очільник країни заявив, що держава нарощує виробництво зброї.

"Дуже важливо - додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки - це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи”, - сказав Зеленський.

Також він наголосив, що одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу є виробництво далекобійних дронів.

Що відомо про власне виробництво зброї

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомляв, що за червень 2023 року Україною було вироблено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.

Також Україна зосередилася на серійному випуску бойових дронів. Зокрема, вона виготовляє морські дрони, які вже брали участь принаймні у двох атаках: на Керченський міст у липні та на порт Севастополя в жовтні 2022 року.

Окрім того, в Україні розпочалося серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.

Наприкінці серпня минулого року президент Зеленський повідомляв, що далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км.

Наприкінці жовтня минулого року на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача учасники обговорили нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів стандарту НАТО.

3 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу у 2023 році зросли втричі. Цьогоріч Україна планує наростити їх у шість разів.